Паршивлюк перестанет быть другом Байрамяна во время матча с ФК «Ростов»

Правый защитник ФК «Динамо» перестанет воспринимать Хорена Байрамяна как друга на встрече с «Ростовом». Об этом 25 ноября Сергей Паршивлюк рассказал в ходе пресс-конференции перед матчем с донской командой.Футболист признался, что следит за результатами друга Хорена Байрамяна и радуется его успехам в матчах, однако на 90 минут встречи «Динамо» - «Ростов» Сергей Паршивлюк оставит дружеские отношения.- После игры мы обнимемся, но на поле я буду искать к нему другие подходы, - поделился Сергей.Очный матч «Ростова» с московским ФК пройдет 28 ноября в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги.Отметим, что московский футболист играл за сборную донской команды в 2017-2019 годах. С 2014-го Сергей Паршивлюк входит в состав национальной сборной России по футболу. В этом же году правый защитник дебютировал на матче против сборной Азербайджана.