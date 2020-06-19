Наставник ФК «Ростов» cчитает несправедливым перенос встречи «Динамо» и «Краснодара» из-за коронавируса

Наставник футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин считает несправедливым перенос матча «Динамо» - «Краснодар» из-за коронавируса. Об этом тренер «желто-синих» рассказал в интервью РИА «Новости».Встречу «Динамо» и «Краснодара» перенесли на 19 июля в связи с обнаружением коронавируса у трех игроков московской команды. По словам Карпина, с его клубом обошлись несправедливо, когда COVID-19 выявили у донских спортсменов.Наставник «Ростова» также негативно выразился о переносе на своей странице в «Инстаграме».- Где все эксперты-вирусологи, что кричали про «Ростов», якобы совершивший преступление против российского футбола? - отметил тренер «желто-синих». – Почему сейчас они решили промолчать?В отличие от нынешней ситуации с московским клубом, когда у шести игроков «Ростова» выявили коронавирус, переносить их встречу с «Сочи» никто не стал. На поле вышли спортсмены из молодежного состава, самому старшему из которых - всего 19 лет. Они играли с более опытными футболистами и проиграли им со счетом 1:10. Несмотря на такой разгром, донских игроков поддержали все российские болельщики и были в восторге от их упорства во время матча.