Нападающий ФК «Чайка» Матвей Тороп отыграл матч в составе юношеской сборной России

Фото: ФК Чайка

Нападающий футбольного клуба «Чайка» Матвей Тороп отыграл матч в составе юношеской сборной России. Игры проходили в Александрии, Египет, и завершились победами нашей команды со счётом 2:1.Первый матч состоялся 9 октября против сборной Египта. 17-летний Матвей, представляющий Ростовскую область, продемонстрировал высокий уровень игры. На сборе в Александрии юношеская сборная проведёт ещё две игры.Матвей Тороп не впервые приглашается в юношескую сборную России. Ранее он уже участвовал в «Кубке развития 2024», который проходил в феврале этого года в Минске. Также он играл в матчах с воспитанниками «Црвены Звезды» в Белграде в марте и в товарищеских встречах с командами «Леон Сатурн» (Вторая лига Б), молодёжками ЦСКА и «Спартака» на сентябрьском сборе в подмосковных Бронницах.