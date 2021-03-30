Команда ФК «Ростов» предстала в образе героев сериала «Острые козырьки»
ФК «Ростов» предстал в образе героев сериала «Острые козырьки». Видеоролик «желто-синие» опубликовали перед матчем с московским «Спартаком». Встреча состоится 4 апреля на домашнем стадионе дончан «Ростов Арена».
Драма, взятая за основу видео, снята по сценарию Стивена Найта в 2013-2019 годах. Сериал повествует о гангстерской семье. Один из братьев, вернувшись с войны 1914-1918 годов, становится лидером банды. Он начинает войну за господство своей семьи в городе, не подозревая, что за ним следит сыщик.
На фото: герои сериала «Острые козырьки».
Вероятно, спортсмены прониклись гангстерским сериалом, в меру романтизированным и жестоким.
- Банда Валерия Карпина готова к матчу с гостями столицы, - подписал видео ФК.
В ролике тренер ФК выступил в роли главного героя сериала - главы криминальной банды. Помимо внешнего вида спортсменов, о причастности к «Острым козырькам» говорит и трек, сопровождающий видео. Эта же песня была использована в финальном эпизоде второго сезона.
На фото: тренер донского клуба Валерий Карпин.
- Гангстеры футбольных полей, - прокомментировали восторженные болельщики.
К фильмам и сериалам ФК «Ростов» прибегает не впервые. Летом 2020 года футболисты сняли видео-пародию на боевик «Джентельмены» режиссера Гая Ричи.