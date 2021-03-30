Команда ФК «Ростов» предстала в образе героев сериала «Острые козырьки»

ФК «Ростов» предстал в образе героев сериала «Острые козырьки». Видеоролик «желто-синие» опубликовали перед матчем с московским «Спартаком». Встреча состоится 4 апреля на домашнем стадионе дончан «Ростов Арена».Драма, взятая за основу видео, снята по сценарию Стивена Найта в 2013-2019 годах. Сериал повествует о гангстерской семье. Один из братьев, вернувшись с войны 1914-1918 годов, становится лидером банды. Он начинает войну за господство своей семьи в городе, не подозревая, что за ним следит сыщик.Вероятно, спортсмены прониклись гангстерским сериалом, в меру романтизированным и жестоким.- Банда Валерия Карпина готова к матчу с гостями столицы, - подписал видео ФК.В ролике тренер ФК выступил в роли главного героя сериала - главы криминальной банды. Помимо внешнего вида спортсменов, о причастности к «Острым козырькам» говорит и трек, сопровождающий видео. Эта же песня была использована в финальном эпизоде второго сезона.- Гангстеры футбольных полей, - прокомментировали восторженные болельщики.К фильмам и сериалам ФК «Ростов» прибегает не впервые. Летом 2020 года футболисты сняли видео-пародию на боевик «Джентельмены» режиссера Гая Ричи.