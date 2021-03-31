Юный ростовчанин стал серебряным призером первенства России по спортивной гимнастике

Ростовчанин Данил Лобач – восходящая звезда донской спортивной гимнастики. К 17 годам он уже стал мастером спорта и не раз побеждал на всероссийских соревнованиях. В последних числах марта Данил выступал на первенстве России среди юношей 16-17 лет и стал серебряным призером в общем зачете. Соревнование проходило с 21 по 28 марта в городе Пенза.Несколько месяцев назад ростовский гимнаст выиграл всероссийские соревнования в опорном прыжке и упражнении на коне за что и получил звание «Мастер спорта России».Для первенства России Данил вместе с тренерами Вячеславом и Еленой Лаппа решили усложнить программу выступления, добавил новые элементы и комбинации. Гимнаст был настроен на победу, однако досадный срыв во время вольных упражнений помешал ему занять первое место.- В первый день Данил упал во время вольных упражнений (прим. - выступление, включающее хореографические и акробатические элементы, выполняется под музыку), - рассказала Rostov.ru Елена Лаппа. – Во всех остальных дисциплинах он выступил на отлично. Особенно удался опорный прыжок! Но до первого места не хватило каких-то 0,8 балла.По словам тренера юноши, поражение было достойным. Первое место занял Евгений Кисель из Москвы, - один из сильнейших гимнастов в этой возрастной категории в стране. Проиграть такому сопернику не стыдно.- Конечно, я бы хотел взять золото, но особо не расстроился. Второе место - это повод провести работу над ошибками и лучше подготовиться к следующему старту, - поделился гимнаст. - К тому же Женя (прим. - Евгений Кисель - золотой призер Первенства) серьезный соперник. Он входит в молодежную сборную России.Ростовчанин занимается спортивной гимнастикой с 4 лет. Еще в детском саду Елена Лаппа обратила внимание на мальчика и не прогадала. Данил оказался талантливым спортсменом.- Данил входит в состав молодежной сборной России, - добавила Елена Лаппа. - Это 12 лучших юниоров России по спортивной гимнастике.Следующая цель спортсмена - всемирная гимназиада, которая состоится в октябре 2021 года в Китае.