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Капитан ФК «Ростов» Александр Гацкан лишился отца

Капитан ФК «Ростов» Александр Гацкан лишился отца
Умер отец капитана ФК «Ростов» Александра Гацкана. Информация о трагическом событии появилась вечером 18 июня.

Слова скорби опубликовала пресс-служба «жёлто-синих». К соболезнованиям присоединились болельщики клуба, тренерский штаб и другие футболисты. Подробности произошедшего пока остаются неизвестными.

Напомним, за сутки до трагедии Александр Гацкан продлил контракт с «Ростовом». В составе клуба он играет с 2008 года. Капитаном футболист стал в 2015-м.

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