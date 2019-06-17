Капитан ФК «Ростов» Александр Гацкан лишился отца



Умер отец капитана ФК «Ростов» Александра Гацкана. Информация о трагическом событии появилась вечером 18 июня.



Слова скорби опубликовала пресс-служба «жёлто-синих». К соболезнованиям присоединились болельщики клуба, тренерский штаб и другие футболисты. Подробности произошедшего пока остаются неизвестными.



Напомним, за сутки до трагедии Александр Гацкан продлил контракт с «Ростовом». В составе клуба он играет с 2008 года. Капитаном футболист стал в 2015-м.