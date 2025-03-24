Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Игрок команды «Ростов» дебютировал в игре Континентальной хоккейной лиги

Игрок команды «Ростов» дебютировал в игре Континентальной хоккейной лиги
В рамках матча Континентальной хоккейной лиги, который состоялся 23 марта в Краснодарском крае, голкипер ХК «Ростов» Илья Горбунов впервые вышел на лёд. Его команда играла против минского «Динамо».

Изначально предполагалось, что на матч выйдет Никита Тулинов из «Сочи», но он получил травму на разминке. В итоге на лёд вышел Илья Горбунов. К сожалению, команда из Краснодарского края уступила со счётом 2:4.

Напомним, что ХК «Ростов» не смог пройти в плей-офф, поскольку не набрал достаточного количества очков для борьбы за Кубок Петрова. В сезоне-2024/25 команда заняла 22-е место из 33 возможных.
Фото: ХК Сочи
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.