Игрок команды «Ростов» дебютировал в игре Континентальной хоккейной лиги

Фото: ХК Сочи

В рамках матча Континентальной хоккейной лиги, который состоялся 23 марта в Краснодарском крае, голкипер ХК «Ростов» Илья Горбунов впервые вышел на лёд. Его команда играла против минского «Динамо».Изначально предполагалось, что на матч выйдет Никита Тулинов из «Сочи», но он получил травму на разминке. В итоге на лёд вышел Илья Горбунов. К сожалению, команда из Краснодарского края уступила со счётом 2:4.Напомним, что ХК «Ростов» не смог пройти в плей-офф, поскольку не набрал достаточного количества очков для борьбы за Кубок Петрова. В сезоне-2024/25 команда заняла 22-е место из 33 возможных.