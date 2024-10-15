Игрок ГК «Ростов-Дон» Кристина Кожокарь пропустит сборы из-за травмы

Фото: ГК Ростов-Дон

Игрок ГК «Ростов-Дон» Кристина Кожокарь не поедет на сборы из-за травмы. Об этом сообщили в пресс-службе гандбольного клуба.В матче против «Астраханочки» 13 октября спортсменка неудачно прыгнула и повредила ногу. Кристина Кожокарь отыграла матч, но после игры ей потребовалась медпомощь. После проведенных обследований выяснилось, что у левой крайней – повреждение связок голеностопного сустава.— Слегка подвернула голеностоп — ничего серьезного. Сейчас прохожу курс восстановления. Чувствую себя хорошо! — отметила ростовская гандболистка.В течение трех недель Кожокарь будет находиться на реабилитации. Спортсменка вынуждена пропустить осенний сбор национальной команды в Новогорске.