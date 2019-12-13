ХК «Ростов» проиграл «Челмету»



Ростовские хоккеисты уступили на своём льду гостям из Челябинска – 1:3.



Челябинский клуб виделся как более крепкий, стабильный коллектив, а потому весьма серьёзный соперник. В итоге «Челмет» одержал победу на классе, а ХК «Ростов» довольствовался, увы, только ценным опытом.



Стартовый отрезок матча проходил на средних скоростях – команды присматривались друг к другу и не стремились в атаку большими силами. В такой медленной игре с небольшим количеством голевых моментов чуть предпочтительнее смотрелись «красно-белые». «Кондоры» превзошли соперника по броскам - 21:10 (13:9 - по броскам в створ) и вполне могли уже вести в счёте, но голов забито не было.



В начале второго периода гости забили не совсем логичный, но полновесный гол – Кирилл Кошурников с передач Демида Мансурова и Леонида Лавриненко, 0:1. Чуть позже ХК «Ростов» потерял Павла Лукошина. Игрок попал под силовой приём и не смог даже самостоятельно покинуть площадку. Слегка обозлившись, ростовчане пошли большими силами в атаку, создали уйму опасных моментов, однако шайба упорно не шла в ворота «Челмета». А на последней минуте «кондоры» пропустили выход один в ноль – 0:2, Андрей Ерофеев.



Начало третьей двадцатиминутки осталось за дончанами. Подопечные Григория Пантелеева бойко пошли в атаку и были вознаграждены голом Романа Опалева. Далее же команда хозяев льда много атаковала в надежде спасти матч. На последних минутах ХК «Ростов» даже снял вратаря, однако пропустил в пустые ворота – Максим Кориневский, 1:3. Поражение южан.



У ХК «Ростов» остаётся 27 очков – 31-е место из 34 в общей турнирной таблице чемпионата ВХЛ.



Свой следующий матч «красно-белые» проведут 21 декабря на выезде против «Рязани».