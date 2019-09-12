ХК «Ростов» разгромлен в Воронеже





ХК «Ростов» начинал сезон тремя домашними играми. Все матчи проиграл, но хотя бы заработал 2 балла. И вот состоялся первый в истории выездной матч в чемпионате ВХЛ. Оппонентом был отлично знакомый по спаррингам «Буран» (Воронеж). И в этом матче у «красно-белых» произошла настоящая авария – сухое крупное поражение.



Игровое преимущество хозяев показалось практически сразу. На первой минуте игры южане остались в меньшинстве, и «Буран» сумел реализовать свой шанс. У хозяев удачливее других оказался Юрий Маслов, а передачами отличились Иван Ковалёв и Александр Чиглинцев – 1:0. После заброшенной шайбы воронежцы и не думали снимать осаду ворот Сергея Павлова. На 12-й минуте Илья Кляузов преимущество «сине-белых» удвоил.



В дебюте второй части матча гол № 3 для «Бурана» забил Егор Алёшин. Александр Калинин и Максим Сергеев ему ассистировали. И даже после такого хозяева никак не могли угомониться. Острые моменты у ворот «красно-белых» появлялись с ужасающей частотой. Ростовчане смогли предложить лишь нечастые вялые вылазки в зону «Бурана. В конце второго периода «ураганные» забили ещё. Дубль оформил Егор Алёшин – 4:0.



В начале третьего отрезка игры ХК «Ростов» опять пропускает. В этот раз гол забил Кирилл Слепец. Преимущество хозяев было заметным даже после этого. В итоге подшефным Григория Пантелеева не удалось даже «размочить» счёт – крупный проигрыш – 0:5.



У ХК «Ростов» остаётся два набранных очка. В турнирной таблице дивизиона B первой конференции ростовчане расположились на седьмом месте из девяти.



Следующий матч «кондоры» проведут 16 сентября на выезде против ХК «Тамбов».