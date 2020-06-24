ХК «Ростов» подписал контракт с игроком из Челябинска
В хоккейном клубе «Ростов» - пополнение. Команда подписала контракт с защитником Виталием Кропачёвым. Об этом 26 июня рассказали в пресс-службе «кондоров».
Спортсмен является воспитанником челябинского хоккея. Первым клубом был «Трактор», затем Кропачёв играл за местные команды «Белые Медведи», «Стальные Львы», «Мечел», «Челмет», тюменский «Рубин», краснодарскую «Кубань», нефтекамский «Торос», орский «Южный Урал», «Торпедо» из Усть-Каменогорска и «Сарыарку» из Караганды.
Условия контракта с 30-летним хоккеистом пока не разглашаются. Недавно ХК «Ростов» подписал контракты с защитниками Евгением Петриковым и Ильёй Давыдовым, нападающим Юрием Шадриным.