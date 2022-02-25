ХК «Ростов» победил «Ладу» и продлил серию в 1/8 финала

Фото: ХК "Ростов"

Донские хоккеисты сумели одержать первую победу в серии против тольяттинской «Лады». В упорной игре «красно-белые» победили с перевесом в одну шайбу.Первый период прошёл с заметным игровым преимуществом подопечных Григория Пантелеева. Однако забить хотя бы один гол никак не получалось. Во втором отрезке игры вновь ростовчане заметно лучше, но опять не везёт с голами. Счёт был открыт только в третьей двадцатиминутке – постарался Айрат Мурзин. Через несколько минут хозяева льда получили право на буллит – Аркадий Аксёнов не сумел реализовать. Но почти сразу после этого «кондоры» всё же забивают, с игры. Руслан Алиев проявил отличную расторопность на пятаке и затолкал-таки шайбу в ворота – 2:0. На последней минуте «автозаводцы» отквитали один гол усилиями Евгения Грошева, но не более того. Итог – выигрыш ХК «Ростов», 2:1.В остальных встречах дня «Химик» (Воскресенск) обыграл «Сокол» (Красноярск) - 4:1, «Челмет» (Челябинск) был сильнее «Динамо» (Санкт-Петербург) - 3:2, «Торос» (Нефтекамск) победил «Молот» (Пермь) - 8:0, «Зауралье» (Курган) переиграло «Рубин» (Тюмень) - 2:1, «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) в овертайме сломил сопротивление «Металлурга» (Новокузнецк) - 6:5, «Нефтяник» (Альметьевск) победил «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) - 4:2, а «Югра» (Ханты-Мансийск) выбила «Барс» (Казань) - 3:2 ОТ.1 марта команды сразятся в Тольятти. Счёт в серии до четырёх побед теперь 3:1 в пользу волжан.