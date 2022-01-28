ХК «Ростов» в овертайме победил «Рязань»

Фото: ХК "Ростов"

Матч скверно для ростовчан начался, но южане всё же смогли спасти игру и победить.В начале игры «Рязань» быстро открыла счёт – постарался Дмитрий Силантьев. Савва Андреев вернул на табло равенство, однако Николай Буренов вновь вывел хозяев льда вперёд, 2:1. Исаак Валицкий ближе к первому перерыву забросил ещё – 3:1.Второй отрезок вечера прошёл с заметным преимуществом «красно-белых». До поры до времени гостям не везло с реализацией. Однако в конце периода забить всё-таки получилось – Роман Опалев. В третьем отрезке поединка ХК «Ростов» сравнял счёт усилиями Алексея Прохорова – 3:3, овертайм. В дополнительном периоде удачливее были ростовчане: Павел Щербаков приносит победу «кондорам», 4:3.В остальных встречах дня в ВХЛ «Торос» (Нефтекамск) одолел дома «Металлург» (Магнитогорск) - 5:2, «Сокол» (Красноярск) разгромил «Ижсталь» (Ижевск) - 5:0, «Нефтяник» (Альметьевск) был сильнее «Омских Крыльев» - 4:1, «Химик» (Воскресенск) победил «АКМ» (Тула) - 4:1, «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) превзошёл «Буран» (Воронеж) - 9:4, а «Динамо» (Санкт-Петербург) сломило сопротивление «Тамбова» - 3:2.В таблице «регулярки» ВХЛ ростовчане на 9-м месте из 27. Подопечные Григория Пантелеева проведут следующий свой матч в северной столице против «СКА-Невы».