ХК «Ростов» крупно обыграл «Ижсталь»

К матчу ХК «Ростов» подошёл, имея за плечами четыре поражения кряду. При этом «Ижсталь» пару недель назад дома уже побеждала «красно-белых». Всё складывалось в дурное предчувствие. Но матч рассеял все страхи относительно исхода – всё сложилось лучше некуда. Встреча состоялась 30 ноября.В самом начале игры гостям представился прекрасный шанс открыть счёт – «кондоры» получили два малых удаления подряд и были вынуждены обороняться в формате 3 на 5 полные две минуты. Но «сталевары» чего-то особенно опасного оппоненту не предъявили, и ростовчане легко сберегли ничейный счёт.Первого гола нужно было ждать до середины второго отрезка вечера. Владислав Туник забил в большинстве, и характер игры круто изменился! Темп возрос. Гости бросились в атаку, а хозяева старались использовать свободные зоны для своих контратак. Ближе ко второму перерыву «кондоры» забили дважды – Евгений Шевчук и Савва Андреев, 3:0!В дебюте третьего периода «южане» забивают вновь, вновь «дуплетом» – Павел Антипов (4:0) – Владислав Туник (5:0). А ещё через шесть минут Владислав Туник оформляется хет-трик, отправляя в ворота гостей из столицы Удмуртии шестую шайбу. Итог - крупная победа - 6:0.Очередная игра намечена на 2 декабря, когда ХК «Ростов» дома сразится с «Нефтяником» из Альметьевска. В общей турнирной таблице ростовчане занимают теперь 7-е место из 26.