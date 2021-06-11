Хавбек «Урала» присоединился к составу ФК «Ростов»

Защитник футбольного клуба «Урал» Игорь Калинин присоединился к «Ростову». Об этом ростовский клуб сообщил на своем официальном сайте.Ранее Rostov.ru сообщал о планах клуба заключить с Калининым контракт. Футболист должен был занять место норвежца Хайтама Алеесами, с которым закончился договор. В итоге стороны достигли соглашения. Калинин будет играть за ростовскую команду уже в новом сезоне. Контракт расчитан на пять лет.По данным платформы Transfermarkt, цена 25-летнего игрока составляет примерно 600 тысяч евро.В минувшем сезоне Калинин забил один гол и отметился несколькими голевыми передачами. Раньше играл в таких клубах, как «Заря», «Звезда», «Волгарь», «Краснодар», «Рубин», «Динамо» и др.