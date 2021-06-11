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Хавбек «Урала» присоединился к составу ФК «Ростов»

Хавбек «Урала» присоединился к составу ФК «Ростов»
Защитник футбольного клуба «Урал» Игорь Калинин присоединился к «Ростову». Об этом ростовский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Ранее Rostov.ru сообщал о планах клуба заключить с Калининым контракт. Футболист должен был занять место норвежца Хайтама Алеесами, с которым закончился договор. В итоге стороны достигли соглашения. Калинин будет играть за ростовскую команду уже в новом сезоне. Контракт расчитан на пять лет.

По данным платформы Transfermarkt, цена 25-летнего игрока составляет примерно 600 тысяч евро.

В минувшем сезоне Калинин забил один гол и отметился несколькими голевыми передачами. Раньше играл в таких клубах, как «Заря», «Звезда», «Волгарь», «Краснодар», «Рубин», «Динамо» и др.

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