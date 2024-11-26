Участие в ежегодной профориентационной декаде приняли свыше 100 тысяч школьников из Ростовской области

Фото: Администрация Ростова

Участниками декады профориентации стали свыше 100 тысяч старшеклассников из Ростовской области. Различные мастер-классы, тренинги, открытые уроки профориентации, профпробы и многое другое проходили с 11 ноября во всех городах и районах донского региона.- Основная цель таких мероприятий – познакомить молодежь с востребованными профессиями региона. Также в дни декады прошли ярмарки образовательных организаций «Куда пойти учиться?», участниками которых стали 21,5 тысячи школьников, - рассказал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Пучков. - Представители образовательных организаций рассказали ребятам о востребованных профессиях, по которым они ведут подготовку, и правилах поступления. Специалисты центров занятости провели профориентационное тестирование, которое помогает выявить способности и склонности к той или иной профессии.Стоит отметить, что школьники не просто поучаствовали в различных мероприятиях. Для старшеклассников организовали экскурсии на ведущие предприятия в Ростовской области. Там ребята познакомились со спецификой работы в различных отраслях экономики — от сельского хозяйства до здравоохранения.В Донецке школьники посетили ОАО «Донецкая Мануфактура М» и ООО «Аль Пако», а Целинском районе - конный завод «Донской», ООО «Текстиль Б2Б» и ООО «Агрофирма Целина».В Таганроге для школьников организовали первые профпробы. У молодежи была возможность попробовать свои силы и способности в мастер-классах по профессиональным навыкам, узнать о различных профессиях и получить новые знания и умения.В декаде профориентации приняли участие 705 работодателей и свыше тысячи представителей профорганизаций и высших учебных заведений.За помощью в вопросе организации профориентации школьники могут обратиться в центр занятости населения по месту их жительства.