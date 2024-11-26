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Уровень заболеваемости ОРВИ в Ростовской области держится вторую неделю

Уровень заболеваемости ОРВИ в Ростовской области держится вторую неделю
В Ростовской области сохраняется стабильная ситуация с заболеваемостью ОРВИ. Результаты мониторинга, проведённого с 18 по 24 ноября, были опубликованы на сайте Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю в регионе было зарегистрировано 12 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Это означает, что на каждые 10 тысяч населения приходится около 29,2 заболевшего, что на 28,7% ниже эпидемиологического порога. По сравнению с предыдущими результатами показатель увеличился на 0,8%.

На данный момент в регионе вакцинировано 55% населения.
Фото: ростов.ру
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