Уровень заболеваемости ОРВИ в Ростовской области держится вторую неделю

Фото: ростов.ру

В Ростовской области сохраняется стабильная ситуация с заболеваемостью ОРВИ. Результаты мониторинга, проведённого с 18 по 24 ноября, были опубликованы на сайте Роспотребнадзора.За прошедшую неделю в регионе было зарегистрировано 12 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Это означает, что на каждые 10 тысяч населения приходится около 29,2 заболевшего, что на 28,7% ниже эпидемиологического порога. По сравнению с предыдущими результатами показатель увеличился на 0,8%.На данный момент в регионе вакцинировано 55% населения.