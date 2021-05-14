Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

В ФК «Ростов» перейдёт левый защитник «Урала»

В ФК «Ростов» перейдёт левый защитник «Урала»
Футбольный клуб «Ростов» примет в свою команду бывшего левого защитника «Урала». О ближайшем трансфере Игоря Калинина сообщает «РБ Спорт».

Экс-игрок сборной команды Екатеринбурга придёт в донской клуб на место защитника Хайтама Алеесами. С норвежским футболистом «Ростов» продлевать контракт не собирается.

Отметим, что, по данным платформы Transfermarkt, цена 25-летнего игрока составляет примерно 600 тысяч евро.

Напомним, сборная команда Дона заняла девятое место в 30-м туре чемпионата России-2020-2021. Последняя игра была с «Краснодаром». «Жёлто-синие» уступили кубанским футболистам со счётом 1:3. Таким образом, к концу сезона ростовская команда набрала 43 очка за 30 матчей.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.