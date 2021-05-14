В ФК «Ростов» перейдёт левый защитник «Урала»

Футбольный клуб «Ростов» примет в свою команду бывшего левого защитника «Урала». О ближайшем трансфере Игоря Калинина сообщает «РБ Спорт».Экс-игрок сборной команды Екатеринбурга придёт в донской клуб на место защитника Хайтама Алеесами. С норвежским футболистом «Ростов» продлевать контракт не собирается.Отметим, что, по данным платформы Transfermarkt, цена 25-летнего игрока составляет примерно 600 тысяч евро.Напомним, сборная команда Дона заняла девятое место в 30-м туре чемпионата России-2020-2021. Последняя игра была с «Краснодаром». «Жёлто-синие» уступили кубанским футболистам со счётом 1:3. Таким образом, к концу сезона ростовская команда набрала 43 очка за 30 матчей.