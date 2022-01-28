ФК «Ростов» заплатит за доступ к базе спортсменов около 13 тысяч евро

Фото: ФК «Ростов»

Футбольный клуб «Ростов» потратит около 13 тысяч евро за доступ к базе ключевых показателей спортсменов. Об этом сообщается на популярной платформе тендеров.Судя по техзаданию, исполнитель предоставит доступ к программе Catapult для основного состава «желто-синих». В этой база хранится подробный разбор спортивных результатов, позволяющий определить уровень подготовки футболиста. Здесь есть все: от веса спортсмена до его сердцебиения на тренировке. Кроме того, программа позволяет контролировать тренировки спортсменов на открытом воздухе и в помещении при помощи нательных сенсоров. Посредством базы можно также оперативно обмениваться данными и проводить тактический видеоанализ. Все это позволяют выполнять мощные платформы AMS и ПО Vision.«Ростов» выделил 12 750 евро (больше одного миллиона рублей) на то, чтобы получить доступ именно к этой программе. Ранее донской клуб использовал базу Wyscout, за которую ежегодно выплачивалось более 23 тысяч евро.