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ФК «Ростов» заплатит за доступ к базе спортсменов около 13 тысяч евро

ФК «Ростов» заплатит за доступ к базе спортсменов около 13 тысяч евро

Футбольный клуб «Ростов» потратит около 13 тысяч евро за доступ к базе ключевых показателей спортсменов. Об этом сообщается на популярной платформе тендеров.

Судя по техзаданию, исполнитель предоставит доступ к программе Catapult для основного состава «желто-синих». В этой база хранится подробный разбор спортивных результатов, позволяющий определить уровень подготовки футболиста. Здесь есть все: от веса спортсмена до его сердцебиения на тренировке. Кроме того, программа позволяет контролировать тренировки спортсменов на открытом воздухе и в помещении при помощи нательных сенсоров. Посредством базы можно также оперативно обмениваться данными и проводить тактический видеоанализ. Все это позволяют выполнять мощные платформы AMS и ПО Vision.

«Ростов» выделил 12 750 евро (больше одного миллиона рублей) на то, чтобы получить доступ именно к этой программе. Ранее донской клуб использовал базу Wyscout, за которую ежегодно выплачивалось более 23 тысяч евро.
Фото: ФК «Ростов»
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