ФК «Ростов» уступил дома «Химкам»

«Ростов» считается в чемпионате России грозной силой, даже с учётом всех тех кадровых потерь, которые случились в последнее время. Уж в матчах против команды, уровня «Химок» точно. Подопечные Валерия Карпина обязаны были побеждать. Но проиграли.«Химки» выставили на матч максимально оборонительный состав и расстановку – пять защитников, два опорных полузащитника, только один форвард. В составе, кстати, было много игроков, которые в разное время играли в «Ростове». Жёлто-синие мячом владели много, но опасных ударов практически не было – или слабо в руки вратарю, или далеко мимо. Гости же выбирались в атаку редко. Зато один такой эпизод едва не закончился для «Ростова» плохо. Ризуан Мирзов в столкновении с Сергеем Песьяковым упал, дело было в штрафной. Судья уверенно указал на точку, а игроки «Ростова» даже не спорили. Казалось, «железный» пенальти. Но видео-ассистент указал коллеге на ошибку – пенальти отменяется, а Мирзов получает жёлтую за симуляцию. Болельщики выдохнули с облегчением, но всё ещё нужно было забивать. После первого тайма счёт так и не был открыт.Во втором на поле вышло сразу три свежих игрока. Валерий Карпин произвёл тройную замену – вышли Николай Поярков, Роман Тугарев и Хорен Байрамян. Вышедшие игроки отчасти преобразили игру – все были быстры, активны и даже опасны, но вот только голов всё равно не было. А в середине тайма жёлто-синие остались в меньшинстве. Роман Ерёменко заехал сопернику шипами по ноге и получил прямую красную. При этом эпизод был на краю штрафной – арбитр назначает пенальти. И вновь его отменяет по подсказке VAR – не пенальти, а только штрафной в непосредственной близости к штрафной площади. Даже в меньшинстве ростовчане много атаковали. Но пропустили. Ризуан Мирзов продрался через оборону «Ростова» и открыл счёт уже в дополнительное время. А сразу после этого все вопросы снял Брайан Идову. Итог – сокрушительное поражение 0:2.31 октября «Ростов» сыграет против «Спартака» в Москве.