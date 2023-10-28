ФК «Ростов» победил дома «Локомотив» со счетом 1:0

Фото: ФК Ростов.

В игре чемпионата страны среди команд РПЛ ростовчане на своём стадионе переиграли «Локомотив» из Москвы.Уже на 3-й минуте матча Кирилл Щетинин вывел «Ростов» вперёд. Далее было ещё несколько моментов, но пока гостям везло. Ближе к перерыву «Локомотив» стал выбираться на половину поля хозяев. В одном эпизоде Артём Дзюба едва не сравнял счёт оригинальным ударом пяткой.Во второй половине вечера «жёлто-синие» обязаны были забивать ещё. Но время шло, а развить успех всё не получалось. Мохаммад Мохебби забил гол, однако судья после подсказки из VAR-комнаты взятие ворот отменил. В итоге концовка получилась нервной. И всё-таки «Ростов» удержал победу с минимальным счётом, 1:0.В остальных встречах тура в РПЛ «Факел» (Воронеж) обыграл «Спартак» (Москва) – 2:0, «Рубин» (Казань) победил «Балтику» (Калининград) – 1:0, «Крылья Советов» (Самара) разделили очки с «Оренбургом» – 1:1, а «Зенит» (Санкт-Петербург) одолел «Ахмат» (Грозный) – 2:1.Следующий свой матч ростовчане проведут 2 ноября дома против «Урала» (Екатеринбург).