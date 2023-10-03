Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Данил Авершин из ХК «Ростов» стал лучшим игроком домашней серии

Данил Авершин из ХК «Ростов» стал лучшим игроком домашней серии
Нападающий ХК «Ростов» Данил Авершин стал лучшим игроком домашней серии. Об этом сообщили в пресс-службе «красно-белых».

Последние четыре матча 21-летний Данил Авершин показывал лучшие результаты. За него не только отдали большинство голосов болельщики, но и он получил 7 очков бомбардирских баллов. Нападающий забил одну шайбу и сделал шесть удачных пассов.

Данил Авершин является воспитанником московского «Динамо». В МХЛ играл за «Спартак». В 2020-м году Данил дебютировал в КХЛ, в которой вышел на лед 31 раз в составе «Спартака» и «Сочи».

За ХК «Ростов» хоккеист играет с августа этого года.
Фото: ХК Ростов.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.