Данил Авершин из ХК «Ростов» стал лучшим игроком домашней серии

Фото: ХК Ростов.

Нападающий ХК «Ростов» Данил Авершин стал лучшим игроком домашней серии. Об этом сообщили в пресс-службе «красно-белых».Последние четыре матча 21-летний Данил Авершин показывал лучшие результаты. За него не только отдали большинство голосов болельщики, но и он получил 7 очков бомбардирских баллов. Нападающий забил одну шайбу и сделал шесть удачных пассов.Данил Авершин является воспитанником московского «Динамо». В МХЛ играл за «Спартак». В 2020-м году Данил дебютировал в КХЛ, в которой вышел на лед 31 раз в составе «Спартака» и «Сочи».За ХК «Ростов» хоккеист играет с августа этого года.