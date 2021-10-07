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Вратарь ХК «Ростов» Данил Кудашев - лучший игрок выездной серии

Вратарь ХК «Ростов» Данил Кудашев - лучший игрок выездной серии
По итогам выездной серии хоккейного клуба «Ростов» вратарь Данил Кудашев стал лучшим игроком. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе «красно-белых».

За 24-летнего спортсмена проголосовало большинство болельщиков - 36,4% признали его лучшим. На втором месте - вратарь Никита Масленников (24%), а на третьем - защитник Александр Калинин (15,7%).

Данил Кудашев отразил 91,3% атак, направленных в створ. В среднем за встречу он пропускает 2,5 шайбы.

Хоккеист начал свою профессиональную карьеру в сезоне-2012/2013 в составе МХК «Локо» из Ярославля. К «кондорам» вратарь присоединился в предсезонке-2019/2020.
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