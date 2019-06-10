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Чемпионка из Ростовской области выполнила квалификационный норматив на Олимпиаду-2020

Чемпионка из Ростовской области выполнила квалификационный норматив на Олимпиаду-2020
Фото: ТАСС

Спортсменка из Ростовской области с первого раза выполнила квалификационный норматив для участия в Олимпийских играх 2020 года. Прыгунья в высоту Анна Чичерова к тому же стала лидером мирового сезона, сообщает ТАСС.

С первой же попытки девушка преодолела отметку 1,96 метра, что является олимпийским нормативом. Во второй раз она прыгнула на 2 метра, показав лучший результат сезона. До этого на первом месте находилась спортсменка из Украины Ирина Геращенко с результатом 1,99 метра.

Сейчас Чичерова надеется попасть на зарубежные старты. Для этого нужно получить разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Отметим, что девушка является олимпийской чемпионкой 2012 года.

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