Чемпионка из Ростовской области выполнила квалификационный норматив на Олимпиаду-2020



Фото: ТАСС



Спортсменка из Ростовской области с первого раза выполнила квалификационный норматив для участия в Олимпийских играх 2020 года. Прыгунья в высоту Анна Чичерова к тому же стала лидером мирового сезона, сообщает ТАСС.



С первой же попытки девушка преодолела отметку 1,96 метра, что является олимпийским нормативом. Во второй раз она прыгнула на 2 метра, показав лучший результат сезона. До этого на первом месте находилась спортсменка из Украины Ирина Геращенко с результатом 1,99 метра.



Сейчас Чичерова надеется попасть на зарубежные старты. Для этого нужно получить разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Отметим, что девушка является олимпийской чемпионкой 2012 года.