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Боснийский вратарь «Ростова» заявил, что на Дону ему безопаснее, чем в Австрии

Боснийский вратарь «Ростова» заявил, что на Дону ему безопаснее, чем в Австрии
Вратарь ФК «Ростов» Хидайет Ханкич заявил, что в донском регионе чувствует себя безопаснее, чем в Австрии. Об этом он сообщил порталу Чемпионат.

По словам боснийского вратаря, ему очень нравится в России. Он утверждает, что даже когда тренируется допоздна, в донской столице чувствует себя безопаснее, чем в Австрии. Стоит отметить, что именно там он провел большую часть своей карьеры.

Ханкич дебютировал в чешской первой лиге в составе команды «Млада Болеслав» в игре против пражской «Спарты» в 2014 году. В 2019-м он заключил контракт с клубом Первой лиги «Ботошани». А в 2021 году был представлен как новый игрок клуба Первой лиги «Ботев Пловдив».
Фото: ФК «Ростов»
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