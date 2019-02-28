Бильярдист из Ростовской области завоевал титул чемпиона мира



Бильярдист Иосиф Абрамов стал чемпионом мира по бильярдному спорту. Соревнования на звание чемпиона проходили в Ханты-Мансийске с 25 февраля по 1 марта. Об этом 2 марта сообщил портал «Дон спортивный».



За титул чемпиона боролись четверо уроженцев Ростовской области, однако одержать победу удалось только Иосифу. В финале он вступил в схватку с представителем Молдовы и одолел его со счетом 6:2.



Ещё один донской спортсмен, действующий вице-чемпион России Владислав Осьминин, вошёл в восьмерку призеров престижных соревнований.