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Бильярдист из Ростовской области завоевал титул чемпиона мира

Бильярдист из Ростовской области завоевал титул чемпиона мира
Бильярдист Иосиф Абрамов стал чемпионом мира по бильярдному спорту. Соревнования на звание чемпиона проходили в Ханты-Мансийске с 25 февраля по 1 марта. Об этом 2 марта сообщил портал «Дон спортивный».

За титул чемпиона боролись четверо уроженцев Ростовской области, однако одержать победу удалось только Иосифу. В финале он вступил в схватку с представителем Молдовы и одолел его со счетом 6:2.

Ещё один донской спортсмен, действующий вице-чемпион России Владислав Осьминин, вошёл в восьмерку призеров престижных соревнований.

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