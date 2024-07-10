Фото: Фк Ростов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев внёс изменения в областной закон «О прогнозном плане приватизации на период 2024–2026 годов». Согласно поправкам, акции футбольного клуба «Ростов» выставят на продажу.В пояснительной записке к законопроекту сказано, что цель приватизации — сократить количество государственного имущества Ростовской области, которое не приносит дохода в областной бюджет, и привлечь инвестиции и новых инвесторов.Акционер, которым в данном случае выступает представитель Министерства имущества Ростовской области, владеет блокирующим пакетом акций клуба. Это значит, что он может наложить вето на решение, принятое на общем собрании акционеров.Чтобы получить полный контроль над клубом, одному из акционеров нужно владеть более 75% акций.