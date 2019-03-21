Звезду «Дома-2» Марину Мексику ограбили во время отдыха на Бали



Неприятный инцидент произошёл со звездой телепроекта «Дом-2», уроженкой Ростовской области Мариной Мексикой. Во время отдыха на Бали девушку ограбили. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети.

- После того как у них не получилось вырвать на ходу за рулем байка прямо из рук первый телефон, они погнали за нами дальше. Как оказалось, они преследовали нас, и когда мы остановились, подъехал сзади и вырвали мой телефон и скрылись, - написала Марина.



Сначала она хотела догнать грабителей, но, решив, что ситуация может обернуться еще большими неприятностями, решила этого не делать. Ограбление произошло в первый вечер отпуска. Но на этом происшествия не закончились. На следующий день модель во время купания потеряла камеру GoPro.



Несмотря на постигшие её неприятности, отдыхом Марина осталась довольна, отметив, что сумела побывать в самых живописных местах индонезийского острова.