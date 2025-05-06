Открытие памятника Гукасу Мадояну прошло в Ростове

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В Ростове торжественно открыли памятник герою Советского Союза Гукасу Мадояну. Церемония прошла 6 мая в Железнодорожном районе города. На мероприятии присутствовали врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, председатель правления Ростовской региональной организации «Нахичеванская-на-Дону армянская община» Арутюн Сурмалян и правнук героя — Гукас Мадоян.- Очень правильно, что появился памятник, который чествует этого великого человека, героя, который проявил совершенно выдающиеся способности. Это лишь малая часть дани памяти Гукасу Карапетовичу, - сказал Юрий Слюсарь.Авторы памятника — скульптор Нерсик Киракосян и руководитель художественно-литейной мастерской Валерий Жиляев. Бронзовая статуя запечатлела момент, когда молодой офицер с пистолетом в руках поднимает бойцов в атаку. Монумент установлен на островке безопасности в начале улицы, названной в честь героя.–Мы давно хотели установить памятник герою и почетному гражданину Ростова Гукасу Мадояну. Рассматривали разные варианты. В конечном итоге остановились здесь. Тут кольцевое движение и это не мешает машинам, - рассказал председатель правления Ростовской «Нахичеванской-на-Дону армянской общины» Арутюн Сурмалян.Посередине правнук героя Гукас Мадоян.Правнук героя, Гукас Мадоян, особо отметил важность этого дня для своей семьи. Он вырос на рассказах о своем прадеде, для которого долг и честь были не пустыми словами. По его мнению, памятник отлично передает дух героя.У монумента собрались ветераны, школьники, представители армянской диаспоры и горожане, чтобы почтить память Гукаса Мадояна и возложить цветы- Сегодняшнее открытие памятника одному из героев Великой Отечественной войны — это знаковая веха и для Ростова и для всей нашей страны, - подчеркнул руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.Гукас Карапетович Мадоян — подполковник, Герой Советского Союза и почетный гражданин Ростова-на-Дону. С 8 по 14 февраля 1943 года батальон 159-й стрелковой бригады под его командованием оборонял район железнодорожного вокзала. За шесть дней бойцы отразили 43 атаки превосходящих сил противника. Несмотря на нехватку подкреплений и численное превосходство врага, они удержали вокзал до подхода основных сил.За свой подвиг Гукас Мадоян был удостоен звания Героя Советского Союза 31 марта 1943 года. В 1968 году, к 25-летию освобождения города, ему присвоили звание «Почетный гражданин Ростова-на-Дону».