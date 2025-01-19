В Ростове жителям 11 многоэтажек вернут отопление 19 января

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В Ростове-на-Дону отопление в 11 МКД вернут 19 января. Об этом говорится в сообщении департамента ЖКХ и энергетики.Напомним, на теплотрассе по улице Красноармейской, 36 произошла авария. Из-за этого 11 многоэтажек в Ленинском районе оказались отрезаны от отопления.- Характер технологического повреждения системы теплоснабжения установлен. На текущий момент времени проводятся аварийно-восстановительные работы. Ориентировочное время восстановления теплоснабжения – до 20:00.