Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове жителям 11 многоэтажек вернут отопление 19 января

В Ростове жителям 11 многоэтажек вернут отопление 19 января
В Ростове-на-Дону отопление в 11 МКД вернут 19 января. Об этом говорится в сообщении департамента ЖКХ и энергетики.

Напомним, на теплотрассе по улице Красноармейской, 36 произошла авария. Из-за этого 11 многоэтажек в Ленинском районе оказались отрезаны от отопления.

- Характер технологического повреждения системы теплоснабжения установлен. На текущий момент времени проводятся аварийно-восстановительные работы. Ориентировочное время восстановления теплоснабжения – до 20:00.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.