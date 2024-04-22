Жители Волгодонска задыхаются от вони из аварийного коллектора
Жители Волгодонска бьют тревогу из-за фекальной реки на окраине города. Зловонные стоки из обрушившегося канализационного коллектора заполонили улицы протяженностью в сотни метров.
Больше всего досталось людям, проживающим в домах по улице Рождественской — ближайшей к смрадному источнику. Жижу сопровождает ужасная вонь. Спастись от нее не удается даже за закрытыми дверьми и окнами. По информации DonDay Волгодонск, горожане все чаще жалуются на болезни, связанные с кишечной инфекцией.
Авария на коллекторе за промышленной зоной химзавода случилась порядка четырех лет назад. С тех пор яма становилась все шире. За эти годы она достигла настолько внушительных размеров, что люди боятся однажды провалиться и утонуть в зловонной жиже.
Люди бьют тревогу и пишут в различные инстанции. Пока удалось достучаться только до водоканала, но там помогать не торопятся. Все, что смогли сделать, — огородить аварийный участок сигнальной лентой и ввести режим повышенной готовности. К чему там готовятся, неизвестно. Вероятно, вылавливать горожан из фекалий — денег на ремонт у предприятия нет.