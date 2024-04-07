Жители Ростовской области станут свидетелями метеоритного потока - Лирид

Фото: Николай Дёмин.

В небе над Ростовской областью пронесется метеоритный поток Лириды. Жители региона смогут его наблюдать с 14 по 30 апреля. Более заметным для глаз он будет в ночь с 22 на 23 апреля.— Прогнозируется, что в этом году в момент максимума можно будет наблюдать 15-20 метеоров в час. Однако прогнозы активности метеорных потоков отличаются большой погрешностью и возможны существенные отклонения в любую сторону, — пишет DonDay со ссылкой на заведующего астрономической обсерваторией парка Горького в Ростове Николая Дёмина. — Например, в 1803-м, 1922-м и 1982 годах наблюдались резкие всплески активности этого потока, во время которых за час можно было увидеть более 100 «падающих звёзд». Впрочем, отмечались и противоположные случаи, когда активность падала до 3-5 метеоров в час.Помешать любоваться пролетавшими метеоритами может Луна. Из-за полнолуния спутник Земли может затмить все зрелище.Метеорный поток Лириды представляет собой шлейф пыли, который образовал за века хвост кометы C/1861 G1 Тэтчер. Космическое тело делает виток вокруг солнца раз в 415 лет. В следующий раз это космическое тело наши современники уже не увидят. Оно пролетит только в 2276 году.Напомним, что 25 марта произошло первое лунное затмение в 2024 году. Следующее пройдет лишь 18 сентября.