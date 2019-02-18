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Жители Ростова поделились красивыми снимками главного суперлуния года

Жители Ростова поделились красивыми снимками главного суперлуния года
Ростовчане делятся фотографиями главного суперлуния года. Красивое астрономическое явление можно было наблюдать с вечера 19 февраля.

В тот день совпали полнолуние и перигей — огромная Луна находилась максимально близко к нашей планете. Около полудня спутник был уже максимального размера. К 19 часам начался перигей. Астрономы и просто любители понаблюдать за небесными телами сделали отличные фотографии.

Небо над Ростовом в то время было чистым — ни единого облачка. Луна по праву заняла весь иссиня-чёрный небосвод. Она освещала город как настоящий небесный фонарь — ведь в этот день она светилась на 15% ярче, чем в другое время.

Жители Ростова поделились красивыми снимками главного суперлуния годаЖители Ростова поделились красивыми снимками главного суперлуния годаЖители Ростова поделились красивыми снимками главного суперлуния годаЖители Ростова поделились красивыми снимками главного суперлуния года

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