Жители Ростова поделились красивыми снимками главного суперлуния года



Ростовчане делятся фотографиями главного суперлуния года. Красивое астрономическое явление можно было наблюдать с вечера 19 февраля.



В тот день совпали полнолуние и перигей — огромная Луна находилась максимально близко к нашей планете. Около полудня спутник был уже максимального размера. К 19 часам начался перигей. Астрономы и просто любители понаблюдать за небесными телами сделали отличные фотографии.



Небо над Ростовом в то время было чистым — ни единого облачка. Луна по праву заняла весь иссиня-чёрный небосвод. Она освещала город как настоящий небесный фонарь — ведь в этот день она светилась на 15% ярче, чем в другое время.



