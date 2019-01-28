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Жители донского посёлка требуют решить проблему с пробками на ж/д переезде

Жители донского посёлка требуют решить проблему с пробками на ж/д переезде

Жители посёлка Глубокого в Каменском районе Ростовской области отчаялись решить свою проблему на местном уровне и рассказали о ней в Интернете.

На портале Change.org дончане опубликовали петицию, чтобы достучаться до местных и региональных властей. Автор обращения Елена Стрельникова рассказала, что железнодорожный переезд в посёлке Глубоком часто закрывают для проезда транспорта.
Это происходит из-за ремонта или в связи с перегоном маневровых путевых машинных станций. В результате перед ж/д путями образуется огромная пробка.
- Дело в том, что Глубокий — районный посёлок. Жители ближайших хуторов, сёл и деревень едут сюда в больницу, на рынок, в МФЦ, - отмечает автор петиции. - Во время заторов страдают не только водители, но и люди, живущие вдоль дороги, где постоянно оседают пыль и выхлопные газы. Также из-за закрытия переезда жители поселка и ближайших хуторов оказываются отрезанными от внешнего мира. Они не могут получить своевременную помощь ни от одной спасательной службы.

В образовавшихся пробках вынуждены простаивать и дети по дороге на учебу. Школьный автобус также двигается по маршруту через ж/д переезд.

Проблема существует много лет. Её мог бы решить надземный или подземный переезд для транспорта. Однако до сих пор такого в посёлке нет.

По словам главы администрации Глубокинского городского поселения Николая Кундрюцкого, на строительство объекта транспортной инфраструктуры попросту нет финансов.
- За помощью мы обращались к депутатам Заксобрания Ростовской области. Тем не менее пока только разработана сметная документация на проектную работу по строительству надземного переезда, - добавил Кундрюцкий. - Когда сооружение установят — неизвестно.

Пока же жители посёлка продолжают ставить подписи под обращением в Интернете. Возможно, через всемирную Сеть им удастся обратить на себя внимание властей области.

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