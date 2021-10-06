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Жителей Усть-Донецка заманивают на вакцинацию бензином и зерном

Жителей Усть-Донецка заманивают на вакцинацию бензином и зерном
В Ростовской области жителей Усть-Донецка решили заманивать на вакцинацию от коронавируса практичными подарками. Первый розыгрыш, инициированный главой муниципалитета, провели 8 октября.

Накануне среди тех, кто привился впервые, обещали разыграть 50 литров бензина, полтонны зерна, денежный и подарочные сертификаты, бесплатный шиномонтаж и балансировку.

Подарки действительно получили в пятницу 30 жителей. Правда вместо зерна и бензина им раздали два мешка картошки, сертификат в кино, салон красоты и магазин подарков. На следующей недели розыгрыш обещали продолжить.

Источник фото: enovosty.com.
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