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Жителей Ростовской области предупредили о возможных подтоплениях. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.Из-за повышения уровня воды в реках в начале марта увеличивается риск подтопления в донском регионе, а также Воронежской области.- В первой декаде марта происходит вскрытие рек в Воронежской и Ростовской областях, где повышаются риски подтоплений объектов инфраструктуры на пониженных участках местности, - говорится на сайте ВНИИ ГОЧС.Напомним, что 26 февраля грунтовыми водами был затоплен Первомайский районный суд Ростова-на-Дону. Жидкость залила несколько архивных помещений в здании № 29 на улице Металлургической.Также зимой в Ростове и области была тяжелая ситуация с подъемом уровня грунтовых вод. Из-за непогоды в Аксайском районе на территории станицы Грушевской и хутора Веселого был введен режим чрезвычайной ситуации.