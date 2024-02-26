В Ростове Первомайский районный суд затопило грунтовыми водами

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В Ростове Первомайский районный суд на Металлургической, 29 затопило грунтовыми водами. Об этом говорится на сайте суда 26 февраля.-В связи с чрезвычайной ситуацией - затоплением архивных помещений суда и необходимостью откачивания грунтовых вод, выдача копий судебных актов не сможет быть осуществлена в установленные сроки, - сказано в сообщении.Сколько времени потребуется для откачки грунтовых вод с архивных помещений пока неизвестно.