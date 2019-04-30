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Житель Волгодонска в Крыму украл рюкзак с книгами у школьника

Житель Волгодонска в Крыму украл рюкзак с книгами у школьника
В курортном городе Алушта житель Волгодонска обокрал школьника. Кража произошла 5 мая.

По информации ГУ МВД по Республике Крым, дончанин забрал рюкзак подростка, пока тот занимался на спортивной площадке. В ранце были учебники, телефон и личные вещи. Когда мальчик заметил пропажу, он обо всем рассказал родителям. Взрослые обратились в полицию.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, - лишение свободы сроком до двух лет.

Украденные вещи вернули хозяину.

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