Житель Волгодонска в Крыму украл рюкзак с книгами у школьника



В курортном городе Алушта житель Волгодонска обокрал школьника. Кража произошла 5 мая.



По информации ГУ МВД по Республике Крым, дончанин забрал рюкзак подростка, пока тот занимался на спортивной площадке. В ранце были учебники, телефон и личные вещи. Когда мальчик заметил пропажу, он обо всем рассказал родителям. Взрослые обратились в полицию.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, - лишение свободы сроком до двух лет.



Украденные вещи вернули хозяину.