Жильцы улицы Стабильной в Ростове протестуют против появления парковочных барьеров



Ростовчане возмущены появлением парковочных барьеров на улице Стабильной. Активистка под ником «Справедливость Нужна» адресовала соответствующую петицию администрации города.



Женщина пишет, что установки стали появляться возле домов №№ 9, 15 и 21. Их монтируют для того, чтобы взимать с автовладельцев плату за парковку. По словам ростовчанки, больше десяти лет жильцы на общих основаниях пользовались местом для машин.



Она просит администрацию проверить законность установки барьеров.