Жильцы многоэтажки на 2-й Краснодарской в Ростове пятый год живут без газа

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Жильцы многоквартирного дома в Советском районе уже пятый год живут без газа в квартирах. Людям приходится готовить еду на электрических плитах и в мультиварках.В пятиэтажке на улице 2-й Краснодарской, 68/1 люди живут без газа с 2019 года. По словам домочадцев, во всем виновата управляющая компания. Дело в том, что этот дом - бывшее общежитие. И заключать договор на поставку газа должна именно «управляйка», а не собственники квартир.Осенью 2019 года прекращено действие договора на поставку газа. УК «ПромЖилСервис» хотела, чтобы жильцы подписали прямые договоры, но это она должна заключить договор, так как плиты находятся на кухнях общего пользования. Но пока что мы все ещё без газа, - рассказала DonDay.ru жительница страдающего дома, Лилия Радиковна.Все эти годы людям приходится испытывать неудобства. Размер общей кухни в помещении составляет всего 13 квадратных метров. Можно предположить, что это очень мешает жильцам в готовке.- Мы используем исключительно электрические приборы. Это мультиварки, электрические печки и чайники. Самое страшное, что вся нагрузка идет на старую проводку в нашем доме. Может произойти всё, что угодно, в любой день, - поделилась Лилия.В администрации Советского района жильцов уверили, что подписывать договор с газоснабжающей организацией могут напрямую собственники. Однако не учли того, что в бывшем общежитии, где кухни общего пользования, договор должна заключать именно управляющая компания.О своей ситуации жильцы сообщили в соцсетях врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. Они надеются, что общественное внимание поможет проблеме скорее решиться.