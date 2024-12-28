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Женщину из Ростовской области обвинили в избиении своей годовалой дочери

Женщину из Ростовской области обвинили в избиении своей годовалой дочери

Жительницу Ростовской области обвиняют в систематическом избиении своей годовалой дочери. Ей предъявлено обвинение по статье «Истязание».

По версии следствия, 31-летняя мать систематически била свою дочь, находясь в своем доме и в гостях. Удары она наносила ребенку по голове, лицу и туловищу. После возбуждения уголовного дела малышку забрали из семьи. Кроме этого, мать могут лишить родительских прав.

- Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Прокуратура Ростовской области держит на контроле ход расследования уголовного дела.
Фото: DonDay
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