Женщину из Ростовской области обвинили в избиении своей годовалой дочери

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Жительницу Ростовской области обвиняют в систематическом избиении своей годовалой дочери. Ей предъявлено обвинение по статье «Истязание».По версии следствия, 31-летняя мать систематически била свою дочь, находясь в своем доме и в гостях. Удары она наносила ребенку по голове, лицу и туловищу. После возбуждения уголовного дела малышку забрали из семьи. Кроме этого, мать могут лишить родительских прав.- Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.Прокуратура Ростовской области держит на контроле ход расследования уголовного дела.