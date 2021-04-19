Задержанным в Ростове активистам Навального вынесли приговор
Первомайский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор двум активистам штаба Навального. Вадим Кобзев и Екатерина Верещагина признаны виновными по статье КоАП РФ «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти».
Накануне, 20 апреля, молодых людей задержали на Главном ж/д вокзале, на который они прибыли из Казани. В рапорте было указано, что они якобы громко выражались нецензурной бранью в общественном месте и вели себя агрессивно по отношению к правоохранителям.
Активистов сначала доставили в отдел полиции № 8, а позже перевели в ОП № 6. Днем 21 апреля суд назначил им административный арест. Вадим Кобзев проведет в спецприемнике 13 суток, а Екатерина Верещагина - 10.