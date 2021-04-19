Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Задержанным в Ростове активистам Навального вынесли приговор

Задержанным в Ростове активистам Навального вынесли приговор
Первомайский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор двум активистам штаба Навального. Вадим Кобзев и Екатерина Верещагина признаны виновными по статье КоАП РФ «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти».

Накануне, 20 апреля, молодых людей задержали на Главном ж/д вокзале, на который они прибыли из Казани. В рапорте было указано, что они якобы громко выражались нецензурной бранью в общественном месте и вели себя агрессивно по отношению к правоохранителям.

Активистов сначала доставили в отдел полиции № 8, а позже перевели в ОП № 6. Днем 21 апреля суд назначил им административный арест. Вадим Кобзев проведет в спецприемнике 13 суток, а Екатерина Верещагина - 10.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.