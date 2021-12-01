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За сутки от коронавируса умер 31 человек в Ростовской области

За сутки от коронавируса умер 31 человек в Ростовской области
В Ростовской области от коронавируса скончался еще 31 человек. По данным на 3 декабря, COVID-19 забрал жизни 21 женщины в возрасте от 56 до 90 лет и 10 мужчин - от 67 до 89 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Всего с начала пандемии не стало 8 832 жителей региона.

С 29 ноября на Дону сняли ряд ограничений по коронавирусу. Теперь для посещения общественных мест можно предъявить не QR-код, а медотвод или отрицательный ПЦР-тест. Аналогичная ситуация - и в ЗАГСах. А несовершеннолетним разрешено посещать бани, сауны и физкультурно-спортивные мероприятия без предъявления ПЦР-теста, в том числе можно приходить на стадион «Ростов Арена».

При этом число инфицированных практически остается стабильным. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 655 человек. Всего за период пандемии коронавирус подхватили 177 498 жителей региона.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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