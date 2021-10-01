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За сутки от COVID-19 выздоровели 353 жителя Ростовской области

За сутки от COVID-19 выздоровели 353 жителя Ростовской области
В Ростовской области ежедневный прирост выздоровевших от COVID-19 держится на прежнем уровне. По данным на 4 октября, за сутки вирус побороли 353 человека. В районе этой отметки количество людей, которых вылечили медики, колеблется уже неделю. Это на сотню меньше, чем в среднем за сентябрь. Всего с начала пандемии от коронавируса выздоровели 121 274 человека.

В стационарах находятся 4 399 жителей донского региона. Еще 422 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Из них 375 получают кислород с помощью специальных масок и мундштуков. Состояние 47 врачи оценивают как тяжелое. Этих пациентов снабжают кислородом через эндотрахеальные трубки.

За период пандемии на Дону зарегистрировали 140 650 случаев инфицирования COVID-19. Из них 6 923 скончались от тяжелых последствий. Как сообщили в региональном правительстве, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, течение которых усугубил опасный вирус.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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