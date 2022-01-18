За неделю в Ростове почти на 40% выросла заболеваемость ОРВИ

Фото: ria.ru

В Ростовской области медики зарегистрировали 17 191 случай заболевания, что выше эпидемического порога на 17,2%. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.Что касается Ростова, здесь ситуация еще хуже. За неделю с 10 по 16 января простуду подхватили 7 273 человека. Этот показатель выше эпидемического порога на 39,7%. Примечательно, что большая часть заболевших - дети и подростки.Увеличилось и число госпитализированных с ОРВИ. По сравнению с прошлой неделей, в больницы Ростовской области доставили 171 человека против 149 ранее.Чтобы снизить риск заболевания ОРВИ и гриппом, нужно соблюдать «респираторный этикет», поддерживать необходимый уровень витамина С в организме. Кроме того, важно чаще делать влажную уборку посещения, мыть руки после посещения общественных мест.