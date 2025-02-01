Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Военный грузовик протаранил легковой автомобиль в Ростове и скрылся

Военный грузовик протаранил легковой автомобиль в Ростове и скрылся
В Ростове военный грузовик протаранил легковой автомобиль и скрылся с места аварии. Об этом корреспонденту Donday.ru рассказала владелица пострадавшего авто – Оксана.

Авария случилась 30 января около 14:20 на улице Доватора, 267. Военный грузовик «Урал» протаранил легковой автомобиль «Киа Соул», принадлежащий Оксане. По словам пострадавшей, она оставила машину на парковке гипермаркета и отправилась за покупками. Спустя несколько минут ей позвонили и сообщили о повреждении бампера.

Прибежав на место аварии, Оксана обнаружила, что ее автомобиль сильно поврежден. По камерам видеонаблюдения было установлено, что виновником ДТП стал военный грузовик. Номера большегруза были испачканы, и не удалось их разглядеть.

Пострадавшая надеется, что программа «Безопасный город» поможет найти виновника. В течение недели полиция обещает установить личность водителя грузовика. Оксана также ожидает появления свидетелей аварии.

Напомним, что в начале января в Ростовской области произошел аналогичный случай с участием военного грузовика КамАЗ, который столкнулся с легковым автомобилем «Киа Рио» на 10-м километре «Северного обхода», что привело к гибели двух человек.
Фото: РостовРу
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.