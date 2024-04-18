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Военнослужащий из Таганрога погиб на СВО при взрыве дрона

Военнослужащий из Таганрога погиб на СВО при взрыве дрона
В ходе СВО погиб 37-летний уроженец Ростовской области. Максим Ермачонк скончался 8 апреля.

Мужчина уроженец города Таганрога. В 2023 году он подписал контракт для участия в спецоперации. После подготовки Максим отправился на передовую В ходе выполнения боевой задачи на донецком направлении боец попал под атаку дрона и погиб при взрыве.

На «гражданке» у мужчины остались жена и дети. Представят ли таганрожца к государственной награде, не сообщается.
Фото: Твой Таганрог
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