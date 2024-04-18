Военнослужащий из Таганрога погиб на СВО при взрыве дрона

Фото: Твой Таганрог

В ходе СВО погиб 37-летний уроженец Ростовской области. Максим Ермачонк скончался 8 апреля.Мужчина уроженец города Таганрога. В 2023 году он подписал контракт для участия в спецоперации. После подготовки Максим отправился на передовую В ходе выполнения боевой задачи на донецком направлении боец попал под атаку дрона и погиб при взрыве.На «гражданке» у мужчины остались жена и дети. Представят ли таганрожца к государственной награде, не сообщается.