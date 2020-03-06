Водителей Ростовской области предупреждают о тумане на дорогах
На дорогах Ростовской области отмечаются неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД утром 13 марта.
По данным Госавтоинспекции, на донских трассах - сильный туман.
- Водителям следует увеличить дистанцию, строго соблюдать скоростной режим, снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.
Добавим, что днём в пятницу, 13 марта, в Ростовской области ожидается усиление ветра. Погода прогнозируется пасмурная, но тёплая.