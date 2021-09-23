Во всех муниципалитетах Дона за сутки выявили коронавирусную инфекцию

В Ростовской области коронавирус обнаружили во всех 55 муниципалитетах Дона. Об этом свидетельствуют показатели, опубликованные донским правительством 25 сентября.За минувшие сутки коронавирус выявили у 480 человек. Большинство, 191 зараженный, зарегистрировано в Ростове-на-Дону. Еще по девять зафиксировали в Азове, Таганроге, Батайске, Азовском, Семикаракорском и Аксайском районах. По одному заболевшему - в Заветинском, Кашарском, Родионово-Несветайском, Советском районах.Стоит отметить, что в последние дни количество заболевших снова стало увеличиваться. Говорит ли это о четвертой волне, или же просто число больных растет из-за заболеваемости гриппом, неизвестно.