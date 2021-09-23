Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Во всех муниципалитетах Дона за сутки выявили коронавирусную инфекцию

Во всех муниципалитетах Дона за сутки выявили коронавирусную инфекцию
В Ростовской области коронавирус обнаружили во всех 55 муниципалитетах Дона. Об этом свидетельствуют показатели, опубликованные донским правительством 25 сентября.

За минувшие сутки коронавирус выявили у 480 человек. Большинство, 191 зараженный, зарегистрировано в Ростове-на-Дону. Еще по девять зафиксировали в Азове, Таганроге, Батайске, Азовском, Семикаракорском и Аксайском районах. По одному заболевшему - в Заветинском, Кашарском, Родионово-Несветайском, Советском районах.

Стоит отметить, что в последние дни количество заболевших снова стало увеличиваться. Говорит ли это о четвертой волне, или же просто число больных растет из-за заболеваемости гриппом, неизвестно.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.