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Власти Ростовской области заявили об отсутствии сбоев в работе АЗС в регионе. На нефтебазах также достаточный запас и АЗС работают в штатном режиме. Об этом в соцсетях сообщили заместитель губернатора Игорь Сорокин.- В Ростовской области создан штаб для контроля за обеспечением топливом. Наша задача - не только мониторить ситуацию, но и быстро реагировать на любые проблемы. Будем держать руку на пульсе, - написал Игорь Сорокин.Напомним, по предварительным данным Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод после атаки беспилотников 19 декабря остановил работу двух установок первичной нефтепереработки.